Ministerpräsident : Wüst beim Vorlesetag in Schule

Düsseldorf Es ist November, das Wetter ungemütlich - da kann man sich schon mal mit einem Buch zurückziehen. Beim Vorlesetag soll 2022 erneut ein Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens gesetzt werden. Auch der NRW-Ministerpräsident macht mit.

Am bundesweiten Vorlesetag beteiligen sich an diesem Freitag auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und weitere Mitglieder seiner Landesregierung. Wüst liest in einer Gemeinschaftsgrundschule in Düsseldorf vor, Schulministerin Dorothee Feller (CDU) in einer Gemeinschaftsgrundschule in Neuss. Familienministerin Josefine Paul (Grüne) macht im Naturkindergarten „Die Wildschweinbande“ in Langerwehe (Kreis Düren) mit.