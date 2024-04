International Wüst besucht Unternehmen in USA

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) beginnt seine mehrtägige USA-Reise mit Unternehmensbesuchen. In Los Angeles will er sich am Montag ein Forschungsinstitut anschauen, das mit der US-Raumfahrtbehörde Nasa zusammenarbeitet, wie die Staatskanzlei Düsseldorf mitteilte. Geplant ist unter anderem ein Besuch des Raumfahrtkontrollzentrums und des Reinraums für Raumsonden-Missionen. Die Luft- und Raumfahrtbranche ist auch für NRW wichtig, schließlich haben das Europäische Astronautenzentrum der Esa und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ihren Sitz in Köln.