Ministerpräsident : Wüst dankt Einsatzkräften nach Unfall mit Güterzug

Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, bei einem Termin. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Düsseldorf/Recklinghausen Nach dem tödlichen Güterzug-Unfall in Recklinghausen hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) den Angehörigen der beiden Jungen seine Anteilnahme ausgesprochen. „Wer selber Kinder hat, hat vielleicht eine Ahnung, wie schlimm das sein muss, wenn das eigene Kind aus dem Leben gerissen wird“, sagte er am Freitag in Düsseldorf.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Seine Gedanken seien sowohl bei der Familie des zehnjährigen gestorbenen Jungen, der am Donnerstagabend von einem Güterzug erfasst worden war, als auch bei dem Neunjährigen, der nach seinen Informationen gute Chancen haben, das Unglück zu überleben. „Wir hoffen auf vollständige und baldige Genesung“, sagte Wüst. Der Regierungschef dankte darüber hinaus den Einsatz- und Rettungskräften sowie den Seelsorgern, die bei dem „bedrückenden Unfall“ vor Ort wichtige Arbeit geleistet hätten.

© dpa-infocom, dpa:230203-99-462145/2

(dpa)