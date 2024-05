Auszeichnungen Wüst ehrt 14 mutige Helfer: Ein Beschützer starb

Am Dortmund-Ems-Kanal wurden zwei Polizeikommissare zu Rettern in höchster Not: Eigentlich sind sie einem mutmaßlichen Einbrecher auf den Fersen, der auf der Flucht kopfüber in den Kanal springt, bevor sie ihn zu fassen bekommen. Als er offensichtlich zu ertrinken droht, springt der Osnabrücker Kommissar Fabian Heeke in das acht Grad kalte Wasser, taucht nach dem Mann und bekommt ihn schließlich zu fassen. Sein Kollege Heinz-Hermann Grabe aus Nottuln sorgt mit einer Taschenlampe für besseres Licht und hilft, den völlig entkräfteten Mann ans Ufer zu ziehen. Für ihren gemeinsamen Einsatz erhält Heeke die Rettungsmedaille und Kommissar Grabe eine Belobigung für seine Unterstützung.