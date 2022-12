Krieg in der Ukraine : Wüst: Hilfsbereitschaft in NRW trotzt Russlands Brutalität

Wüst: Hilfsbereitschaft in NRW trotzt Russlands Brutalität

Krieg in der Ukraine

Düsseldorf Der wachsende Zulauf ukrainischer Kriegsflüchtlinge nach Deutschland stellt die Kommunen auch in NRW vor Herausforderungen. Ministerpräsident Wüst setzt dennoch ein klares Signal für 2023: NRW werde weiter allen Schutz bieten - vor allem den Kindern.

Trotz steigender Zahlen von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine will Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst bei der Unterstützung Hilfesuchender nicht nachlassen. „Der Brutalität und Gewalt Russlands setzen wir unsere Solidarität und Nächstenliebe entgegen“, sagte der Christdemokrat der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Es bleibe dabei: „Wer vor Putin flieht, ist bei uns in Nordrhein-Westfalen willkommen und sicher.“