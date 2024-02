Karnevals-Überraschung Wüst kommt als „Insta-Präsident“ zu Karnevalssitzung

Der Ministerpräsident sagte am Rande der TV-Sitzung: „Zum Insta-Präsidenten wurde ich zwar nicht gewählt, aber ja gewissermaßen von der SPD ernannt - und über diesen Titel habe ich mich so gefreut, dass mein Kostüm für dieses Jahr recht schnell klar war.“ Was die Opposition als Kritik formuliert habe, empfinde er „in diesem Fall als Kompliment.“ Moderne Kommunikation sei schließlich gerade für Politik zwingend. „Karneval wäre nicht halb so schön und fröhlich, wenn man nicht auch mal ein wenig über sich selbst lachen kann“, so Wüst. „Ich bin gerne Insta-Präsident.“