Ministerpräsident Wüst: Microsoft investiert in Bedburg und Bergheim

Der US-Technologiekonzern Microsoft wird in den kommenden zwei Jahren Rechenzentren in Bedburg und Bergheim bauen. Nachdem das Microsoft-Management am Donnerstagvormittag nach einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin eine Investition von knapp 3,3 Milliarden Euro in Deutschland angekündigt hatte, konkretisierte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) das Vorhaben am Mittag in Düsseldorf und nannte die Namen der beiden Städte in der Braunkohleregion.