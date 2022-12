Regierung : Wüst: Planungsbeschleunigung gegen bürokratischen „Irrsinn“

Düsseldorf Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat eindringlich davor gewarnt, die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren weiter auf die lange Bank zu schieben. „Es wäre gut gewesen, wenn wir noch in diesem Jahr dazu mit dem Bundeskanzler zusammengekommen wären und dabei etwas herauskommen wäre“, sagte der Vizevorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) dem „Westfälischen Anzeiger“ (Montagsausgabe).

„Verabredet war, einen Pakt für Planungsbeschleunigung zu beschließen“, sagte Wüst. „Bisher hat der Bund jedoch noch keine ausreichenden Vorschläge zur Planungsbeschleunigung gemacht. Deshalb ist das Thema leider so noch nicht entscheidungsreif.“ Es reiche nicht, mehr Ingenieure oder mehr Geld zu versprechen. „Man sieht an der gesperrten A45-Brücke bei Lüdenscheid und leider an zu vielen anderen Beispielen, wie lange in Deutschland Planung selbst dann dauert, wenn unter Hochdruck daran gearbeitet wird.“