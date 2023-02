Neubau : Wüst: Planungsfehler bei Rahmedetalbrücke

Düsseldorf Die Vollsperrung der Rahmedetalbrücke an der wichtigen Verkehrsader A45 ist für die Wirtschaftsregion Südwestfalen seit über einem Jahr eine schwere Belastung. Wieso hat die Politik nicht rechtzeitig gehandelt?

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sieht Fehler im Vorfeld der Vollsperrung der Verkehrsader Rahmedetalbrücke an der A45. Persönliche Versäumnisse aus seiner Amtszeit als Landesverkehrsminister hat er am Montag in einer Sondersitzung des Verkehrsausschusses des Düsseldorfer Landtags jedoch verneint.

Die Opposition hakte in der dreieinhalbstündigen Sondersitzung immer wieder nach, warum er in seiner Amtszeit als Landesverkehrsminister mit dem schlechten Zustand einer so wichtigen Verkehrsader nicht maßgeblich befasst gewesen sein soll. Immerhin sei die A45 die Hauptachse von Nord nach Süd und das nun schwer betroffene Südwestfalen die Wirtschaftsregion Nummer 1 in NRW, sagte der SPD-Abgeordnete Gordan Dudas.