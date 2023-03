Naturkatastrophe : Wüst ruft zu weiteren Spenden für Erdbeben-Opfer auf

Düsseldorf Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat zu weiteren Spenden für die Opfer der Erdbeben in der Türkei und Syrien aufgerufen. Die Zerstörungen hätten ein gigantisches Ausmaß und die Not sei weiter riesengroß.

„Deshalb mein herzliche Bitte und mein Appell, nicht nachlassen beim Unterstützen. Helfen Sie weiter, so wie es jedem von uns, so wie es jedem Menschen möglich ist“, sagte Wüst am Donnerstag nach einem Austausch mit Rettungskräften und Helfern aus NRW in Düsseldorf. „Jeder Euro zählt und hilft den Menschen in dieser schwierigen Situation und gibt Hoffnung“, erklärte Wüst.