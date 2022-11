Antisemitismus : Wüst: Schüsse auf Rabbinerhaus „nehmen wir sehr persönlich“

Mahnwache in Essen. Am Rabbinerhaus bei der Alten Synagoge waren zuvor Einschusslöcher entdeckt worden. Foto: Justin Brosch/ANC-NEWS/dpa

Düsseldorf Nordrhein-Westfalen lässt sich nach Worten von Ministerpräsident Hendrik Wüst von Angriffen wie jüngst auf das frühere Rabbinerhaus der alten Synagoge in Essen nicht einschüchtern. „Wir gehen nicht zur Tagesordnung über.

Wir schauen genau hin und wir erheben unsere Stimme und wir rufen dem Täter oder den Tätern zu: Jüdisches Leben, Jüdinnen und Juden, gehören in unsere Mitte. Wir stehen an ihrer Seite“, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch im Landtag. Und: „Wir schützen jüdisches Leben in unserem Land.“ Es gebe eine „erhöhte und verlässliche“ Finanzierung für die Sicherheit jüdischer Einrichtungen.