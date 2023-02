Rahmede-Talbrücke : Wüst: Stand als Verkehrsminister vor Sanierungsstau

Hendrik Wüst gibt eine Pressekonferenz. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Düsseldorf Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst war nach eigenen Worten mit einem Sanierungsstau konfrontiert, als er 2017 NRW-Verkehrsminister wurde. Er habe als Minister - das Amt hatte er bis Oktober 2021 inne - Mittel und Personalstärke erhöht und mit dem damals noch zuständigen Landesbetrieb Straßen.NRW einen Masterplan erarbeitet.



Dieser sei jährlich aktualisiert worden und habe auch die Rahmede-Talbrücke an der A45 bei Lüdenscheid enthalten. Das schilderte der Regierungschef am Montag in einer Sondersitzung des Landtags-Verkehrsausschusses.

Die Opposition im Landtag will nach dem Desaster um die Sperrung der wichtigen Brücke seit Ende 2021 die genaue Rolle von Wüst durchleuchten und drohte bereits mit einem Untersuchungsausschuss. Es geht um die Frage, ob der CDU-Politiker während seiner Amtszeit als Verkehrsminister wusste, dass ein eigentlich geplanter Neubau zeitlich nach hinten verschoben wurde. Zudem will die Opposition Aufklärung, weil in dem Komplex Akten unvollständig seien.

Wüst zitierte am Montag aus dem Masterplan 2018: Darin sei der Planungsstand mit „Umweltverträglichkeits- und Variantenprüfung, Fortsetzung in 2018“ beschrieben worden. Wüst erläuterte: „Damit war zu diesem Zeitpunkt nicht mit einem kurzfristigen Neubau zu rechnen.“ Stand 2021 mussten Wüst zufolge rund 60 Brücken neu geplant und gebaut werden. Die damalige Sicht sei immer gewesen, dass dabei der Neubau der Rahmede-Talbrücke nicht mit oberster Priorität vorangetrieben wurde - und zwar auf Basis der Einschätzung von Fachleuten. An ihn persönlich sei nie eine „Problematisierung“ mit Blick auf einem „akuten Handlungsbedarf herangetragen worden.

