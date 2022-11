Besoldung : Wüst und Minister bekommen Gehaltserhöhung

Düsseldorf- Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und seine Ministerriege bekommen vom 1. Dezember an mehr Geld. Laut dem zuständigen Innenministerium wird Wüst pro Monat 533,97 Euro mehr verdienen, die Minister 480,57 Euro.

Hintergrund: Am 1. Dezember steigt die Besoldung der Beamten im Land um 2,8 Prozent. Das betrifft auch Wüst und die Minister - ihre Amtsgehälter sind an die Beamtenbesoldung gekoppelt. Der Ministerpräsident bekommt laut Ministergesetz die höchste Besoldungsstufe B11 plus ein Drittel. Minister bekommen B11 plus ein Fünftel.