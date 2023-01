Regierung : Wüst und Neubaur treten gemeinsam vor die Presse

Düsseldorf Gut eine Woche nach der Räumung des Braunkohledorfs Lützerath stellen sich NRW-Ministerpräsident Wüst und seine Grünen-Stellvertreterin Neubaur erstmals gemeinsam der Presse. Auf sie dürften viele Fragen zukommen - nicht nur zu Lützerath.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und seine Stellvertreterin, Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur (Grüne), wollen am Dienstag (12.00 Uhr) in einer Pressekonferenz über aktuelle politische Themen informieren. Die erste schwarz-grüne Koalition in NRW ist seit knapp sieben Monaten im Amt.