Mallorca-Affäre : Wüst: Von Mallorca-Feier erst vor Tagen erfahren

Köln/Berlin Nach dem Rücktritt von CDU-Umweltministerin Heinen-Esser nimmt die NRW-Opposition den Regierungschef Wüst ins Visier. Dieser drückt sein Bedauern aus - weist die Vorwürfe aber zurück.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hat betont, von der umstrittenen Feier seiner zurückgetretenen Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) auf Mallorca erst seit Kurzem zu wissen. „Ich habe jetzt im Rahmen der letzten Tage davon erfahren“, sagte Wüst am Freitag vor Journalisten in Köln. Ähnlich äußerte sich der CDU-Politiker am Montagabend bei einem Talk mit der Hauptstadtbüroleiterin des Redaktionsnetzwerkes Deutschland RND, Eva Quadbeck, und dem Chefredakteur des Kölner Stadt-Anzeigers, Carsten Fiedler.