Ministerpräsident : Wüst will Opfern nach Erdbeben helfen

Düsseldorf Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat sich entsetzt über die tödlichen Folgen des schweren Erdbebens in der türkisch-syrischen Grenzregion geäußert. Gleichzeitig stellte er Hilfe in Aussicht.

„Wir haben hier in Nordrhein-Westfalen viele Menschen aus der Region, aus der Türkei, aus Syrien, die gerade bange Stunden erleben, die sich große Sorgen machen um Freunde, um Angehörige, um Bekannte“, sagte Wüst am Montag in Düsseldorf. „Jetzt kommt es drauf an, dass alle helfen, dass auch wir helfen. Wir werden das tun in enger Abstimmung mit dem Bund und alles beitragen, was wir können“, versicherte Wüst.