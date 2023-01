Infrastruktur : Wüst zur Rahmede-Brücke: „Neubau-Entscheidung war falsch“

Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, spricht in der Landespressekonferenz im Landtag. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Düsseldorf NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat indirekt den Verdacht zurückgewiesen, sich in die Entscheidungen um die marode Rahmede-Autobahnbrücke der A45 eingemischt zu haben. „Die Frage, ob und wann eine Brücke neugebaut wird, ist und bleibt eine fachliche Entscheidung“, sagte er am Dienstag in Düsseldorf.



In diesem Fall sei die Entscheidung 2014 getroffen worden, „und war aus heutiger Sicht falsch“, sagte Wüst, der von 2017 bis 2021 Verkehrsminister des Landes war.

Zum Vorwurf, dass in der Sache E-Mails gelöscht worden seien, sagte Wüst: „Es gibt klare Regeln im Umgang mit Akten und an die ist sich nach meiner Kenntnis auch in diesem Fall gehalten worden.“ Bei dem fraglichen E-Mail-Wechsel zur Vorbereitung eines Termins sei es auch nicht nur um die Rahmede-Brücke gegangen, sondern um mehrere Verkehrsprojekte.

© dpa-infocom, dpa:230124-99-337082/2

(dpa)