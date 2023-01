Dauerleihgabe : Wuppertaler Museum bekommt Expressionismus-Meisterwerk

Wuppertal Große Freude in Wuppertal: Das Von der Heydt-Museum bekommt ein spektakuläres Bild als Dauerleihgabe. Ein unbekannter Mäzen hatte das expressionistische Gemälde in einem Bietergefecht auf einer Auktion ersteigert. Das Bild hat einen ganz besonderen Bezug zu Wuppertal.

Ein unbekannter Unternehmer aus Nordrhein-Westfalen hat für das Wuppertaler Von der Heydt-Museum ein expressionistisches Meisterwerk des „Brücke“-Malers Karl Schmidt-Rottluff (1884-1976) für einen Millionenwert ersteigert. Das Ölgemälde „Lesende (Else Lasker-Schüler)“ werde dem Museum nun als Dauerleihgabe überlassen, sagte Direktor Roland Mönig am Donnerstag. Das kubistische Gemälde war im Dezember im Auktionshaus Ketterer in München für 4,06 Millionen Euro unter den Hammer gekommen.

Zu Wuppertal hat das Bild einen besonderen Bezug: Die exzentrische Dichterin Else Lasker-Schüler (1869-1945), die darauf prismatisch gebrochen zu sehen ist, wurde in einem jüdischen Elternhaus in Elberfeld geboren - heute ein Stadtteil von Wuppertal. „Im Bild“ kehre die Dichterin nun zurück an ihren Geburtsort, sagte Mönig. Für das Museum ist das Bild auch in anderer Hinsicht ein Gewinn: „Dieses kostbare Meisterwerk schließt eine Lücke in unserem Bestand zur Kunst des Expressionismus“, so Mönig.