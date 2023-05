Studie Zahl der Ausbildungsverträge in NRW stark gesunken

Im Einzelnen betrifft der Rückgang die duale Ausbildung mit einem Minus von 17 Prozent in NRW binnen zehn Jahren. Ähnlich sei der Trend hier auch bundesweit, hieß es in der Analyse des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie (FiBS). Anders sehe es bei der schulischen Berufsausbildung aus: In NRW verliere sie ebenfalls stark und sei 2021 sogar auf 25 Prozent weniger Zulauf gekommen als 2011. Im deutschlandweiten Schnitt gab es hingegen ein leichtes Plus von einem Prozent - in elf von 16 Bundesländern wurde ein Anstieg verzeichnet.