Tiere Zahl der getöteten Nutrias in NRW steigt

Die ursprünglich in Südamerika beheimateten Nutrias wurden dem Bericht zufolge 1926 in Deutschland eingeführt. Es entstanden zahlreiche Nutria-Farmen. Ab Mitte der 1980er Jahre seien wegen der gesunkenen Pelznachfrage viele Farmen aufgegeben worden. So seien immer mehr Tiere in die Freiheit gelangt und hätten sich auch in NRW verbreitet - mittlerweile seien sie flächendeckend im Bundesland zu finden.