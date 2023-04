Statistik Zahl der Menschen im Rentenalter steigt um rund zehn Prozent

Die Statistiker rechnen von 2024 bis 2030 in den Kreisen mit höheren Zuwächsen als in den kreisfreien Städten. Die größten Anstiege erwarten sie in den Kreisen Coesfeld (18,5 Prozent), Paderborn (17,6 Prozent) und Borken (17,4 Prozent). Die kreisfreie Stadt mit der größten Veränderung ist Münster mit einem Zuwachs von 13,4 Prozent. Mit dem niedrigsten Anstieg der Bevölkerung im Alter von 67 und mehr Jahren können die kreisfreien Städte Düsseldorf (4,4 Prozent), Essen (4,6 Prozent) und Hagen (4,6 Prozent) rechnen. Der Kreis mit dem niedrigsten Anstieg ist Mettmann mit 7,0 Prozent.