Kriminalität Zahl der Messerattacken steigt in NRW deutlich

Reul sagte, er habe nichts gegen eine Verschärfung des Waffenrechts, für die der Bund zuständig sei. Dies werde aber nicht reichen. Schon jetzt drohten bei Verstößen in den Waffenverbotszonen in NRW bis zu 2000 Euro Bußgeld. 40 00 Menschen seien kontrolliert worden. Auch für schnellere Gerichtsverfahren sei er als Innenminister nicht zuständig. Der AfD-Abgeordnete Markus Wagner regte an, Messerangriffe strafrechtlich immer als Mordversuch zu werten, weil der Tod des Opfers in Kauf genommen werde.