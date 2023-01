Prozess : Zehn Jahre Haft für „Bex“: Drogenhandel per Enchrochat

Zehn Jahre Haft für „Bex“: Drogenhandel per Enchrochat

Düsseldorf Die Entschlüsselung der Krypto-Kommunikation Encrochat brachte sie hinter Gitter: Wegen Drogenhandels in großem Stil ist eine 31-jährige Frau in Düsseldorf zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Das Urteil des Landgerichts erging nach Angaben einer Gerichtssprecherin am Mittwochabend.

Das sah das Gericht anders. Die Frau und ihr Partner hätten die Drogen von Düsseldorf aus über einen Kolumbianer besorgt, hatte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer ausgeführt. Über Spanien seien dann kiloweise Marihuana, Cannabis und Kokain nach Deutschland und in die Schweiz eingeführt worden. Insgesamt habe das Duo so mehr als eine Million Euro umgesetzt. Das Geld war von den Ermittlern beschlagnahmt worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.