Mönchengladbach : Zehn Jahre Haft für Schüsse in blutigem Nachbarschaftsstreit

Zehn Jahre Haft für Schüsse in blutigem Nachbarschaftsstreit

Einsatzkräfte stehen an einem Tatort in Rommerskirchen. Foto: Vincent Kempf/dpa/Archivbild

Mönchengladbach Für beinahe tödliche Schüsse auf zwei Nachbarn hat das Landgericht in Mönchengladbach einen 58-Jährigen zu zehn Jahren Haft verurteilt. Es sprach den Mann am Mittwoch wegen versuchten Totschlags schuldig.

Den Anklagevorwurf des versuchten Mordes sah das Gericht als nicht erfüllt an. Der Angeklagte hatte gestanden, vor sechs Monaten in Rommerskirchen-Butzheim einen 38-jährigen Mann erst angespuckt, ihm dann in den Bauch geschossen und eine 44-jährige Nachbarin durch Schüsse ebenfalls verletzt zu haben. Er habe aber niemanden töten wollen.