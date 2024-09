Müllsammelaktion Zehntausende Freiwillige zum „Rhine Clean Up“ erwartet

Zehntausende Freiwillige werden am Samstag (10.00 Uhr) zu einer Müllsammelaktion entlang des Rheins und anderer Flüsse erwartet. Zum bundesweiten „Rhine Clean Up“ (RCU) erwarten die Initiatoren bei gutem Wetter wie im vergangenen Jahr 40.000 bis 50.000 Menschen, die an den Ufern Abfälle sammeln. 2023 seien so rund 300 Tonnen Müll zusammengekommen. Für Nordrhein-Westfalen will Umweltminister Oliver Krischer (Grüne) die Aktion in Düsseldorf offiziell eröffnen.