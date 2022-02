Erzbistum Köln : Woelki kehrt in zwei Wochen zurück - Politiker äußern Bedenken

Woelki kehrt in zwei Wochen zurück - Politiker äußern Bedenken

Köln Am 2. März soll Kardinal Rainer Woelki an die Spitze des Erzbistums Köln zurückkehren. NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser spricht von einer „besonderen Herausforderung“, SPD-Fraktionsvize Jochen Ott warnt vor einer „nachhaltigen Beschädigung“.

Landespolitiker von CDU und SPD haben vor der in zwei Wochen geplanten Rückkehr von Kardinal Rainer Woelki an die Spitze des Erzbistums Köln laut „Kölner Stadt-Anzeiger“ Bedenken geäußert. NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) sagte der Zeitung: Woelkis voraussichtliche Rückkehr am 2. März stelle „eine besondere Herausforderung dar, besonders dann, wenn der Eindruck entsteht, dass aus dieser Krise keine Lehren gezogen werden.“