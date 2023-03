Ennepe-Ruhr-Kreis : Zeitungsbote durch Schüsse schwer verletzt

Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Hattingen Ein Zeitungsbote ist in Hattingen in der Nacht zum Samstag durch Schüsse schwer verletzt worden. Der 33-Jährige schwebe aber nicht in Lebensgefahr, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Hagen einer gemeinsamen Erklärung mit.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Während der Tat gegen 3.10 Uhr befand sich der Zeitungsbote nach eigenen Aussagen in seinem Fahrzeug. Neben seinem Wagen habe sich ein ihm unbekannter Mann befunden, der plötzlich aus einem Auto eine Waffe geholt und mehrere Schüsse in seine Richtung abgegeben habe.

Das Opfer konnte demnach vom Tatort flüchten. Auch der Täter entfernte sich. Die vom Zeitungsboten informierte Polizei sperrte den betroffenen Bereich danach ab - zur Spurensuche. Intensive Fahndungsmaßnahmen hätten noch keinen Erfolg gebracht, hieß es. Die Polizei Hagen hat eine Mordkommission eingerichtet und sucht Zeugen. Das Tatmotiv war noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:230311-99-915963/2

(dpa)