Nancy Faeser besucht Ermittler NRW nimmt Kriminellen das Geld ab

Bundesinnenministern Nancy Faeser (SPD) will den Kampf gegen das Organisierte Verbrechen weiter intensivieren. „Die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität ist eine sehr wichtige Angelegenheit, weil diese Kriminalität sehr viel zerstört“, sagte Faeser bei ihrem Besuch bei der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft. Sie war am Donnerstag an die Fritz-Röber-Straße 2 am Rheinufer gekommen, um sich ein Bild der Zeos zu machen, der Zentralen Ansprechstelle für die Verfolgung der Organisierten Kriminalität, einer Eliteeinheit von Staatsanwälten, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, gegen kriminelle Clans, die Mafia und Geldautomatensprenger energisch vorzugehen.