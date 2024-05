Luftverkehr Zeppelin über Rhein und Ruhr startet Linienverkehr

Der Flughafen Mülheim-Essen hat eine lange Luftschiff-Tradition. Viele Jahre ist von dort aus das in der Region bekannte Luftschiff „Theo“ gestartet, das jetzt fest am Boden in einem neu gebauten Hangar am Flughafen bleibt. „Theo“ ist ein sogenannter Blimp, ein Prallluftschiff ohne starres inneres Gerüst. Zeppeline haben dagegen eine innere Struktur und lassen sich dadurch deutlich besser manövrieren.