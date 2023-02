CDU : Ziemiak: Bundesregierung verschleppt Rahmetalbrücke-Neubau

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak spricht auf dem Politischen Aschermittwoch. Foto: Dieter Menne/dpa

Lennestadt Der Generalsekretär der NRW-CDU, Paul Ziemiak, hat die Bundesregierung für Verzögerungen beim Neubau der gesperrten Rahmedetalbrücke an der Autobahn 45 verantwortlich gemacht. „Wenn die Regierung in Berlin nicht schneller handelt, dann wird die Glaubwürdigkeit dieser Regierung schneller am Boden liegen als die Rahmedetalbrücke“, sagte Ziemiak am Mittwoch beim Politischen Aschermittwoch der NRW-CDU in Lennestadt im Sauerland.



Die Brücke musste im Dezember 2021 wegen Schäden gesperrt werden. Seitdem ist mit der A45 eine wichtige Verkehrsader unterbrochen, der Umleitungsverkehr belastet eine ganze Region.

Die Landes-SPD habe in Nordrhein-Westfalen das Gefühl für den Zeitgeist verloren. SPD-Chef Lars Klingbeil habe er neulich gesagt: „Wenn das Eure Herzkammer ist, mach mal schnell einen Termin beim Kardiologen“, sagte Ziemiak.

