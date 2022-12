Zollamt Hamburg : Zoll hofft auf gesicherte Maultaschenproduktion in NRW

Ein Beamter trägt während seines Dienstes eine Schutzweste mit der Rückenaufschrift "Zoll". Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild

Hamburg Das Zollamt Hamburg hat eine nicht-geprüfte Maultaschenmaschine sichergestellt. Der Maschine aus China fehlte die CE-Kennzeichnung und sie war damit in Deutschland nicht zugelassen, wie der Zoll am Dienstag in Hamburg mitteilte.



Die Maschine, die bereits Ende November aus dem Verkehr gezogen wurde, war mit einem Wert von rund 95.000 Euro für einen Empfänger in Nordrhein-Westfalen bestimmt.

„Wir vom Hamburger Zoll hoffen nun, dass wir die Maultaschenproduktion in Nordrhein-Westfalen zu Weihnachten nicht gefährden“, sagte eine Pressesprecherin. Aber die Produktsicherheit gehe ganz klar vor, und die sei in diesem Fall durch die fehlende CE-Kennzeichnung in Frage gestellt.

Das Zollamt Hamburg beschäftigt sich täglich mit produktunsicheren Waren: So wurden in den vergangenen Wochen 40.008 Blockbatterien, 322 Holzspielzeuge, 1 Bagger, 13 E-Zigaretten samt Nachfüllkartuschen, 448 Elektroroller und 30 Liebespuppen aus dem Verkehr gezogen.

(dpa)