Dienstleistungen Zoll nimmt Paketbranche ins Visier: 60 Strafverfahren

Beamte des Kölner Zolls hatten 253 Personen aus Bonn, Köln, Troisdorf, Rheinbach, Siegburg und weiteren Orten aus dem Köln-Bonner Umland befragt. In elf Fällen wurde das Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt festgestellt. In drei Fällen sei es zum Missbrauch von Sozialleistungen gekommen. Zudem gab es in 23 Fällen erste Hinweise, dass den Beschäftigten nicht der Mindestlohn gezahlt wird. In zwei weiteren Fällen wurden Verstöße gegen die Pflicht zur Aufzeichnung der Arbeitsstunden festgestellt.