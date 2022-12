Unternehmer : Zoohändler Norbert Zajac mit 67 Jahren gestorben

Norbert Zajac hält im Zoogeschäft Zajac einen Albino-Netzpython in den Händen. Foto: Monika Skolimowska/dpa/Archivbild

Duisburg Er hat in Duisburg ein riesiges Zoofachgeschäft mit Hunderttausenden Tieren aufgebaut, wurde mit seinen Youtube-Videos bekannt - und für Tierschützer zur Reizfigur. Mit 67 ist Unternehmer Norbert Zajac nun gestorben.

Der Besitzer des weltweit größten Zoofachgeschäfts, Norbert Zajac, ist tot. Er sei am Dienstag im Alter von 67 Jahren plötzlich gestorben, bestätigte sein Unternehmen am Donnerstag in Duisburg. Zajac war mit seinen Internet-Videos über alltägliche und exotische Tiere zum Kult bei Tierliebhabern im Netz geworden - seinem Youtube-Kanal folgten fast 300.000 Abonnenten. Fernsehteams begleiteten ihn immer wieder für Reportagen und Dokusoaps durch sein 13.000 Quadratmeter großes Geschäft im Duisburger Norden, das als größtes Zoofachgeschäft im Guinness-Buch der Rekorde steht.