Agrar : Zuckerrüben-Erntemenge sinkt deutlich

Ein Landwirt bringt Saatgut in den Boden aus. Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Düsseldorf Der heiße und trockene Sommer hat auch bei der Zuckerrüben-Ernte zu Einbußen geführt. Nordrhein-Westfalens Landwirte holten in diesem Jahr 4,33 Millionen Tonnen Zuckerrüben ein und damit 7 Prozent weniger als 2021, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Anbaufläche war mit 54.200 Hektar in etwa gleich geblieben.

Extrem mickrig fiel die diesjährige Ernte aber nicht aus, wie sich beim Blick zurück zeigt: In den vergangenen zehn Jahren war die Rübenmenge in NRW sechs Mal geringer als 2022. Der niedrigste Wert in diesem Zeitraum war 2016 mit 3,63 Millionen.

Positiv für die Bauern war in diesem Jahr, dass das Wetter im Herbst für das Pflanzenwachstum besser wurde und die Rüben einen hohen Zuckergehalt bekamen. Dadurch seien die Auswirkungen der Sommertrockenheit „weitgehend kompensiert“ worden, so das Landesstatistikamt.

© dpa-infocom, dpa:221221-99-979781/2

(dpa)