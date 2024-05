Unfälle Zug kollidiert mit Wohnwagen in Arnsberg: Person verletzt

Ein Zug ist am Mittwoch an einem Bahnübergang in Arnsberg mit einem Wohnwagen-Anhänger kollidiert, ein Fahrgast wurde leicht verletzt. Die Regionalbahn in Richtung Winterberg kam nach einigen hundert Metern zum Stehen, alle rund 25 Personen konnten sie verlassen, wie die Polizei im Hochsauerlandkreis mitteilte. Der Wohnwagen wurde durch den Aufprall regelrecht zerlegt, die Trümmer erstreckten sich über das gesamte Bahngleis, sodass die Strecken für einige Stunden gesperrt werden mussten. Die beiden Personen, die sich im Auto mit dem Anhänger befanden, blieben unverletzt. Auch das „Sauerland Radio“ hatte über den Unfall am Morgen am Übergang Arnsberg-Neheim sowie über darauffolgende Ausfälle und Verspätungen von Regionalbahnen berichtet.