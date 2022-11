Gleisarbeiten : Zugreisende im Revier müssen mit Problemen rechnen

Essen Auf der Haupt-Bahnstrecke durch das Ruhrgebiet müssen sich Zugreisende und insbesondere Berufspendler in der kommenden Woche auf erhebliche Probleme einstellen. Vom kommenden Montag an (21.00 Uhr) bis zum Donnerstag (24.

Betroffen sind vor allem die National-Express-Linien RE6 (RRX), RE1 (RRX) und RE11 (RRX). Bei RE6 und RE1 kommt es zu Umleitungen mit Haltausfall in Mülheim/Ruhr, Essen, Wattenscheid und Bochum. Ersatzhalte seien in Oberhausen, Essen-Altenessen, Gelsenkirchen und Herne geplant. Auch der RE11 hält zum Teil nicht zwischen Dortmund und Duisburg, also in Bochum, Wattenscheid, Essen und Mülheim. Er fährt dann ebenfalls über Gelsenkirchen, Herne, E-Altenessen und Oberhausen. Die übrigen Züge des RE11 über Dortmund-Hörde und Unna sollen planmäßig verkehren. Die S1 sei von den Sperrungen nicht betroffen und fahre wie üblich.