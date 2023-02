Unfall : Zugunglück in Recklinghausen: Ermittlungen dauern an

Zugunglück in Recklinghausen: Ermittlungen dauern an

Recklinghausen Nach dem Zugunglück in Recklinghausen mit einem getöteten Zehnjährigen und einem schwer verletzten Neunjährigen sind die näheren Umstände weiter unklar. „Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an“, hieß es am Sonntag aus der Leitstelle im Polizeipräsidium Recklinghausen.

Nähere Angaben machten Polizei und Staatsanwaltschaft am Wochenende zunächst nicht.

Ein Güterzug hatte die beiden Jungen am Donnerstagabend erfasst. Der ältere Junge konnte nicht gerettet werden, der jüngere schwebte nach einer Operation in der Nacht zu Freitag nicht mehr in akuter Lebensgefahr.