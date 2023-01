2. Bundesliga : Zurückhaltung in 2. Liga: Nur Darmstadt mit großem Transfer

Zurückhaltung in 2. Liga: Nur Darmstadt mit großem Transfer

Düsseldorf In der 2. Bundesliga passiert auf dem Winter-Transfermarkt nur wenig. Viel Geld gibt nur Darmstadt 98 aus. Die meisten Vereine setzen erneut auf Leihgeschäfte.

Die Clubs der 2. Fußball-Bundesliga haben sich in der Winterpause erneut auf dem Transfermarkt zurückgehalten - mit einer Ausnahme. Spitzenreiter SV Darmstadt 98 leistete sich in Filip Stojilkovic einen der teuersten Neuzugänge der Clubgeschichte. Verfolger Hamburger SV setzt dagegen auf namhafte Leihspieler und hält sich damit an den Liga-Trend, verstärkt auf Leihgeschäfte zu setzen.