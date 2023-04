Bahnverkehr Zwei Bahnstrecken in NRW gesperrt: Züge fahren Umleitungen

In Wuppertal war am Montagmorgen bei Rangierarbeiten am Bahnhof Langerfeld ein Güterwaggon entgleist. Zwei Oberleitungsmasten wurden beschädigt. Am Montagnachmittag begann die Bahn mit der Bergung des verunglückten Waggons. Dazu sei ein Schienenkran in Einsatz, sagte ein Bahnsprecher. Weshalb es zu dem Unfall kam, war nach Angaben der Bahn zunächst unklar.