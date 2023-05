Explosion in Ratingen Einsatzkräfte schweben weiterhin in Lebensgefahr

Ein 57 Jahre alter Ratinger soll die Explosion am vergangenen Donnerstag ausgelöst haben, als Polizei und Feuerwehr seine Wohnungstür öffneten. Die Einsatzkräfte vermuteten in der Wohnung eine hilflose Person. Weil der Briefkasten überquoll, hatte die Vermieterin die Behörden informiert. Gegen den 57-Jährigen wurde Haftbefehl wegen versuchten Mordes in neun Fällen erlassen. In seiner Wohnung wurden nach Angaben der Polizei handschriftlich verfasste Zettel gefunden, die nahelegen, dass der Mann Verschwörungstheorien anhing.