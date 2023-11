Verkehr Zwei Kinder fahren mit Auto quer durch NRW

Zwei 13- und 14-jährige Jungs sind mit einem Auto aus Ostwestfalen über die Autobahn bis nach Duisburg gefahren - und haben dabei eine Reihe von Blechschäden verursacht. Die beiden aus Versmold bei Bielefeld seien in der Nacht zum Dienstag auf der Autobahn 3 wegen ihrer unsicheren Fahrweise aufgefallen, teilte die Polizei mit. In Duisburg seien der 13-Jährige am Steuer und der 14-Jährige auf dem Beifahrersitz von der Autobahn abgefahren. Bei ihrer Fahrt durch die Innenstadt hätten sie noch mehrere Blechschäden verursacht. Schließlich konnte die Polizei sie am Duisburger Hauptbahnhof stoppen.