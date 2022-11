Brand : Zwei Leichen in ausgebranntem Haus in Lübbecke gefunden

Zwei Leichen in ausgebranntem Haus in Lübbecke gefunden

Feuerwehrleute bekämpfen am frühen Morgen einen Brand in einem Einfamilienhaus. Foto: Die Blaulichtreporterin/dpa

Lübbecke Ein Haus brennt, zwei Menschen werden vermisst - die Retter können lange nicht in das einsturzgefährdete Gebäude. Erst nach Stunden herrscht Gewissheit.

Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus im ostwestfälischen Lübbecke sind in der Ruine zwei Leichen gefunden worden. Es handle sich mutmaßlich um das Ehepaar im Alter von 58 und 60 Jahren, das dort wohnte, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 28 Jahre alter Sohn blieb unverletzt. Er hatte das Feuer bei seiner Rückkehr zum Haus in der Nacht zum Samstag entdeckt.