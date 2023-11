Polizei Zwei Männer in Köln durch Schüsse schwer verletzt

Eine Mordkommission habe die Arbeit aufgenommen. Das betroffene Gebiet an der Venloer Straße in Köln-Ehrenfeld wurde von der Polizei in Höhe des Bezirksrathauses großräumig abgesperrt. „Wir sind mit Einsatzkräften vor Ort und klären die Situation“, hatten die Beamten zunächst auf der Plattform X mitgeteilt. Der Bereich solle großräumig gemieden werden.