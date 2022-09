Duisburg : Zwei Männer stürzen mit Ultraleichtflugzeug ab

Sichtschutzwände am Ort, an dem ein Kleinflugzeug abgestürzt ist. Foto: Alex Forstreuter/Alex Forstreuter /dpa

Duisburg Ein Ultraleichtflugzeug stürzt auf den Parkplatz vor dem Zirkus Flic Flac. Beiden Insassen sterben. Acht Autos von Besuchern gehen in Flammen auf. Am Tag danach sind Experten der Flugunfalluntersuchung vor Ort. Für Zirkus-Chefin Tatjana Kastein war es „Glück im Unglück“.

Was als schöner Sonntagsausflug hoch über Duisburg begann, endete für zwei Männer aus Bottrop und Dortmund tödlich. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mitteilten, handelte es sich bei den beiden mit einem Ultraleichtflugzeug vor dem Zirkus Flic Flac abgestürzten und tödlich verunglückten Insassen um einen 54 Jahre alten Mann aus Bottrop und einen 77-jährigen Dortmunder. Die beiden Männer seien am Sonntagnachmittag am Flugplatz „Schwarze Heide“ in Dinslaken gestartet und zu einem Rundflug über Duisburg aufgebrochen.