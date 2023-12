Düsseldorf Zwei Tote nach Großbrand

Was das Feuer ausgelöst hatte, soll ein Brandgutachten klären, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Die Polizei hatte zunächst eine Mordkommission wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung mit Todesfolge eingesetzt. Am Mittwoch wurde daraus eine Ermittlungskommission, die wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Es sei weiterhin unklar, was oder wer das Feuer ausgelöst hat, sagte ein Staatsanwalt.