Notfälle : Zweijährige stürzt durchs Treppenhaus: Sehr schwer verletzt

Hagen Ein zweijähriges Mädchen ist in einem Haus in Hagen vom zweiten Stock durchs Treppenhaus bis in den Keller gestürzt. Es sei lebensgefährlich verletzt worden, sein Zustand sei aber stabil, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.



Die Polizei geht demnach von einem tragischen Unglück aus, es gibt keine Ermittlungen.

Die Zweijährige sei wohl über das Treppengeländer geklettert und habe das Gleichgewicht verloren, sagte der Polizeisprecher. Sie stürzte durch das Treppenauge - also den freien Raum in der Mitte eines Treppenhauses - drei Etagen hinab. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Spezialklinik. Die Eltern wurden von Notfallseelsorgern betreut.

© dpa-infocom, dpa:230212-99-568032/2

(dpa)