Burscheid Zweijähriges Kind von Bus erfasst und schwer verletzt

Ein zweijähriges Kind ist von einem Linienbus in Burscheid nordöstlich von Leverkusen erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag berichtete, ereignete sich der Unfall am Freitagabend, als das Kleinkind auf einem Laufrad in Begleitung seiner Großmutter an einer roten Ampel wartete, um die Fahrbahn zu überqueren. Aus noch ungeklärter Ursache rollte das Kind plötzlich auf die Fahrbahn und wurde von einem herannahenden Linienbus erfasst.