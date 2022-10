Luftverkehr : Zweite Streikrunde bei Eurowings: Hälfte der Flüge fällt aus

Ein Passagierflugzeug der Airline Eurowings steht am Flughafen Köln/Bonn am Boden. Foto: Thomas Banneyer/dpa/Archivbild

Düsseldorf/Köln Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage legen Eurowings-Piloten ihre Arbeit nieder. Betroffen sind auch viele Urlauber aus NRW.

An den beiden großen Flughäfen in Nordrhein-Westfalen fallen wegen des bundesweiten Streiks von Eurowings-Piloten am Montag gut die Hälfte der Flüge der Airline aus. In Düsseldorf wurden mehr als 100 der 205 geplanten Starts und Landungen abgesagt, am Flughafen Köln/Bonn waren es 45 von 68, wie die Flughäfen mitteilten.