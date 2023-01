Friseure bieten den „Silent Cut“ an : Ohne Small Talk beim Friseur

Friseure bieten den „Silent Cut“ an

Bonn Immer mehr Friseure bieten den „Silent Cut“ an: Waschen, Schneiden, Schweigen – ohne Small Talk. Kunden schätzen die Auszeit, und auch Friseure atmen in der Stille auf.

Es ist ein schönes Ritual: Zarte Finger massieren deine Kopfhaut, warmes Wasser lullt dich ein, ein flauschiges Handtuch legt sich über dein Haar. Und kurz bevor du in die süßesten Träume entschwebst, ergießt sich nonstop ein Schwall von Nachrichten, Klatsch und Tratsch über deinen schutzlosen Kopf. In das Konzert aus dem Klappern der Schere und dem Brummen des Haarschneiders mischt sich ein nicht enden wollender Dialog über Gott und die Welt. Zugegeben: Beim Dorffriseur erfährt man alles über die Nachbarn – und die anschließend über einen selbst. Der Friseur ist der bestinformierte Mensch im Viertel. Und ein bisschen Tratsch mit ihm kann nicht schaden.

Manchmal will man aber einfach nur abhängen und sich die Haare schneiden lassen – ohne Geräusch- und Infokulisse. Für diese Situation bieten immer mehr Friseure den „Silent Cut“, den stillen Schnitt an. Ohne Small Talk. Der „Silent Cut“ kommt im Übrigen auch bei Friseuren selbst gut an. Denn die haben ebenfalls manchmal keine Lust auf Small Talk und das Gelaber der Kunden. „Der Alltag ist hektisch genug, viele Kunden wollen einfach entspannen und eine Auszeit haben“, meint Antonio Weinitschke vom Zentralverband des Friseurhandwerks. „Ob gesprochen wird, das entscheidet immer der Kunde“, sagt er weiter. Da haben wir auch schon andere Erfahrungen gemacht. Das Ganze hat übrigens auch eine psychologische Komponente: Man kommt sich doch ziemlich nahe beim Friseur, fürchtet die peinliche Stille und labert los. Es gibt dennoch viele gute Argumente für den Dreiklang Waschen, Schneiden, Schweigen.