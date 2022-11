Fußball-WM : „One-Love“-Eklat: Bierhoff beklagt „Drucksituation“

Al-Shamal Eine „gute“ Spielvorbereitung geht anders, findet Oliver Bierhoff. Das FIFA-Diktat zur Kapitänsbinde sei ein bewusstes Störfeuer. Die Reaktion der Verbände bringt auch die Spieler in Erklärungsnöte.

„Ich bin nahe am Tagesgeschehen. Es ist echt ärgerlich. Die FIFA sagt, es geht um den Fußball. Es geht darum, dass die Spieler sich gut vorbereiten können“, hatte Bierhoff bei einer gemeinsamen Stellungnahme mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf im Trainingszentrum des DFB-Teams in Al-Shamal gesagt. Die Strafandrohung der FIFA habe auch Kapitän Manuel Neuer überrascht und enttäuscht, berichtete Bierhoff, der den Weltverband attackierte.

„Das ist echt traurig“

DFB-Chef Neuendorf äußerte: „Wir wollen die Spieler nicht so einer Situation aussetzen.“ Die Androhung sportlicher Sanktionen seitens der FIFA habe „sehr viel Druck ausgeübt auf die Spieler, die Unruhe hineinbringt in die Mannschaften. Das ist wirklich nicht das, was man vor so einem Turnier braucht“. Neuer war vor der Entscheidung telefonisch eingebunden worden.

Die Thematik wird die deutschen Spieler und auch Bundestrainer Hansi Flick in Katar jedoch weiter verfolgen und beschäftigen. Bierhoff deutete andere Aktionen für Menschenrechte zumindest an, indem er sagte: „Das eine ist das, was auf dem Platz passiert. Da gibt es klare Regularien. Was wir in der Freizeit machen, ist doch eher uns überlassen.“